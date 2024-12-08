Водій загинув, пасажирка в лікарні: деталі потрійної ДТП на Харківщині

Сьогодні, 8 грудня, близько 10:05 на автошляху Харків – Мерефа – Лозова – Павлоград сталося зіткнення автомобілів Mitsubishi Pajero, ВАЗ 21099 та Chevrolet Nubira, водій якого загинув.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ДТП 75-річний водій Chevrolet від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його пасажирка зазнала численних травм та була госпіталізована.

За даними правоохоронців, водій Mitsubishi, здійснюючи обгін попутного автомобіля ВАЗ, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з Chevrolet Nubira. Після зіткнення позашляховик відкинуло на автомобіль ВАЗ.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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