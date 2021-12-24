Воинский учет для женщин: готовы ли военкоматы и медкомиссии — мнение юристов

Обязательный воинский учет для женщин введен в Украине приказом Минобороны № 313, которым изменен закон о воинской обязанности и военной службе. В нем перечень из 35 профессий – от медиков и журналистов – до поваров, бухгалтеров и библиотекарей, которые теперь, как и мужчины, будут подлежать воинскому учету.

Армейские чиновники уточняют: это не мобилизация или призыв. В армию женщин заберут только в случае крайней необходимости и, скорее всего, с их личного согласия. Но тех, кто может в случае необходимости помочь Родине, нужно пересчитать. Поэтому в военкоматы по месту регистрации должны появиться все, кому исполнилось от 18 до 60 лет.

Валерий Куценко, начальник Киевского областного центра комплектования

Людина, яка приходить до територіального центру комплектування, жінка в данному випадку, вона пише заяву, що вона хоче стати на військовий облік, вона надає відповідні копії документів — паспорт, ІНН, свідоцтва про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з работи, на якій спеціальності вона працює на цей час, й далі керівником територіального центру комплектування приймається рішення, чи підлягає вона військовому обліку, й якщо так вона направляється для проходження медогляду за місцем своєї реєстрації.

Ни наличие маленьких детей, ни беременность, ни обучение в вузе от визита в военкомат пока не защищает. Но в этом случае, как и по состоянию здоровья, женщины могут получить отсрочку при мобилизации.

Волонтер Евгения Шпак, которая по контракту отслужила на Донбассе три года, говорит, что женщин задействовать в армии — это хорошо, их и сейчас там немало. Но такой закон для всех вызывает удивление. Общий учет, скорее, нужен для молодежи и преимущественно ради патриотического воспитания.

Евгения Шпак, старший солдат запаса

С одной стороны израильская система мне очень импонирует, девушки, я подчернку. И потом: стоять на учете как военнообязанные, потому что сейчас женщины, которые никогда не служили, — они побегут в военкомат, с них начнут брать взятки. Это абсурдный закон, он сейчас не нужен.

Коррупционная составляющая закона в штрафах, говорят юристы. За уклонение от постановки на учет и уклонение от сборов женщина может быть оштрафована на сумму от 500 до 12 тысяч гривен и от 5000 до 8500 — работодатели, которые не ведут учет военнообязанных работниц.

Андрей Стеценко, адвокат

Если женщины никогда не касались военных билетов и их не привлекали к этой деятельности, получается, что сейчас, чтобы поменять место регистрации, выехать за территорию нашей страны, трудоустройство, потому что помимо паспорта придется предоставить еще и военный билет.

Стать на военный учет все женщины должны за год — 2022. В армии уверяют: военкоматы и медкомиссии к этому готовы. А вот юристы сомневаются, что это возможно.

Роман Горбач, нач. кадрового центра командования Сухопутных войск ВСУ

До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, де працюють жінки, які мають стати на облік, а також самі жінки, які мають ставати на військовий облік, до цього часу однозначно не будуть притягуватись до жодної відповідальності.

Андрей Стеценко, адвокат

Такой колоссальный объем женщин будет. Если мы понимаем, что мужчины каждую весну или осень призываются, теперь женщины должны прийти в один год, все наши — и встать на учет. А это — и прохождение медкомиссии, а не надо забывать, что это дополнительные врачи, гинекологи же никогда не были в медкомиссии. Это дополнительный состав медкомиссий будет. Абсурд во всем, 2022-й будет очень веселый у нас.

В социальных сетях будущее «веселье» уже оценили. Интернет заполнили многочисленные мемы на тему воинского учета женщин и надежды, что в военном ведомстве все же урегулируют этот вопрос и вспомнят о логике.