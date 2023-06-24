Розпочалася чотириста вісімдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Цієї доби, вночі, противник завдав чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, деталізована інформація буде оприлюднена згодом.Протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони “Shahed”, та 4 зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА.Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди.



Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Карабани, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Стукалівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

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