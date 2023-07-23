Вперше в історії Сорочинський ярмарок відбудеться у Львові

Сорочинський ярмарок, який традиційно проходив у селі Великі Сорочинці на Полтавщині, вперше в історії відбудеться у Львові.
Про це повідомляється на сторінці Національного Сорочинського ярмарку у Фейсбуці.
«З 24 по 27 серпня 2023 року у Львові відбудеться презентація Національного Сорочинського ярмарку, присвячена Дню Незалежності України «Схід і Захід разом!», – йдеться у повідомленні.
На ярмарку у Львові будуть представлені:
▪️ вироби майстрів народної творчості;
▪️ товари українських компаній;
▪️ продукція крафтових виробників;
▪️ страви української кухні.
Як повідомила Суспільному керівниця проєкту Світлана Свищева, рішення про проведення ярмарку у Львові прийняли через те, що майданчик, де раніше був захід, не має укриття.
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