Україна

Вранці окупанти обстріляли Прудянку та Слатине на Харківщині: є руйнування (фото)

Автор Геннадій Семенов
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Сьогодні зранку росіяни завдали ударів по Прудянці та Слатиному.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко

Близько 4:00 окупанти завдали удару по Прудянці, за попередньою інформацією застосувавши керовану авіаційну бомбу. Внаслідок обстрілу суттєво постраждав приватний будинок.

Близько 4:15 росіяни обстріляли Слатине (тип зброї встановлюється), пошкодивши 3 приватних домоволодіння та господарські споруди.

Обійшлося без постраждалих, наразі на місцях подій працюють екстрені служби, зазначив Задоренко.

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