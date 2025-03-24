Вранці окупанти обстріляли Прудянку та Слатине на Харківщині: є руйнування (фото)

Сьогодні зранку росіяни завдали ударів по Прудянці та Слатиному.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко
Близько 4:00 окупанти завдали удару по Прудянці, за попередньою інформацією застосувавши керовану авіаційну бомбу. Внаслідок обстрілу суттєво постраждав приватний будинок.
Близько 4:15 росіяни обстріляли Слатине (тип зброї встановлюється), пошкодивши 3 приватних домоволодіння та господарські споруди.
Обійшлося без постраждалих, наразі на місцях подій працюють екстрені служби, зазначив Задоренко.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”