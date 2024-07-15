«Встановіть новий застосунок вашого банку»: кіберполіція попереджає про шахрайську схему

Зловмисники прагнуть отримати доступ до інтернет-банкінгу українців під приводом завантаження нового мобільного застосунку з метою подальшого викрадення коштів з їхніх рахунків. Українцям почали надходити телефонні дзвінки та повідомлення від шахраїв, які представляються працівниками однієї з банківських установ.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Зловмисники повідомляють громадянам, що старий мобільний застосунок нібито перестав працювати й необхідно завантажити новий. Надалі шахраї надсилають фішингові посилання на завантаження програми буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів. Таким чином аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку.

Потім зловмисники переконують потерпілих назвати комбінацію символів, що надійшли в смс-повідомленнях чи дзвінках від справжньої служби підтримки банку, завдяки чому отримують доступ до інтернет-банкінгу громадян і викрадають кошти.

Кіберполіція закликає українців не довіряти дзвінкам з невідомих номерів та повідомленням, які надходять в месенджерах, навіть якщо вони надіслані від контактів, зовні схожих на справжні.

В поліції нагадують про заборону передавати стороннім особам коди, що надходять в СМС-повідомленнях, банківських застосунках чи через телефонні дзвінки. Пам’ятайте, що банківські працівники ніколи не запитують ці дані.

«Якщо ви отримали нібито від банку повідомлення про необхідність вчинення певних дій, то краще самостійно перетелефонуйте до служби підтримки та переконайтеся в правдивості отриманої інформації. Також перевірте на офіційному сайті відповідної фінустанови, чи дійсно вона проводить ті, чи інші акції, заміну старих мобільних застосунків на нові тощо», – рекомендують правоохоронці.

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