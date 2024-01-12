Встановлено особу російського воєнного злочинця, який катув жителів Харківщини

Співробітники СБУ встановили особу чергового російського воєнного злочинця, який викрадав та катував цивільних громадян під час окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

30-річний Богдан Шамшутдінов, поліцейський російського підрозділу «ОМОН «Зырянин» управління росгвардії Республіки Комі рф, входив до складу загарбницьких угруповань, що окупували Куп’янський район Харківської області у 2022 році.

Задокументовано факти, коли цей загарбник особисто брав участь у каральних акціях стосовно мирних місцевих мешканців окупованої Харківщини. Він викрадав людей із застосуванням фізичної сили та погроз вбивством, незаконно ув’язнював їх, бив та катував, примушуючи змінювати проукраїнську позицію, надавати дані про інших проукраїнські налаштованих громадян, військовослужбовців, учасників АТО, правоохоронців.

Так, у березні 2022 року цей росгвардієць разом з тридцятьма іншими російськими військовими увірвався до подвір’я жителя села Гряниківка Куп’янського району. Шамшутдінов бив господаря прикладом автомата по голові та погрожував розстріляти його та дружину, якщо вони будуть чинити опір.

Після цього рашисти викрали чоловіка та відвезли до катівні, яка була облаштована окупантами у підвалі готелю «Орхідея» в селі Грушівка Куп’янського району. У цій катівні, яка у холодну пору року не опалювалася, викрадені українці утримувалися зв’язаними та з мішками на голові, які утруднювали дихання. До того ж вони були позбавлені води, їжі та можливості сходити у туалет.

Там Шамшутдінов вимагав від чоловіка зізнатися у співпраці з ЗСУ та «здати» рашистам місцях дислокації українських військових.

Під час допитів росгвардієць особисто бив українця металевою трубою, дерев’яною палкою та гумовим поліцейським кийком, роздягаючи його перед кожним допитом до спідньої білизни та зв’язуючи. Щоб завдати чоловіку ще більших страждань, допити проводилися кожної години, з інтервалами, що виключали можливість потерпілого спати.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 30-річному громадянину рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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