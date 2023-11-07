Ввечері був обстріляний Вовчанськ Чугуївського району – Синєгубов

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району, Гатище, Бударки, Охримівка Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп‘янського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 16 години окупанти обстріляли Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували.

О 19:25 надійшла інформація про обстріл у міста Вовчанськ Чугуївського району.

За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка, де українські захисники відбили близько 12 атак противника.

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили понад 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

Станом на 07.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 190 дітей. Робота триває.

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