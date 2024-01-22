Ввечері у Харкові на пожежі загинув чоловік

Одна з побутових пожеж забрала життя 57-річного чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Подія трапилась о 21:26 у приватному будинку на вул. Олексіївській в Шевченківському районі Харкова.

Площа горіння склала 50 кв.м.

Вже о 21:50 вогонь вдалось локалізувати та о 22:53 ліквідувати. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Протягом доби з 21 по 22 січня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 9 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами.

Двічі за добу вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча та рятувальники 47-ї частини ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожим обстрілом у Вовчанську.

Горіли приватні будинки. Ворог в обох випадках завдавав повторних обстрілів й рятувальники були змушені повертатися до місць постійної дислокації. Постраждалих немає.

О 19:29 рятувальники 12-ї частини залучались для обстеження села Вільхуватка, яке зазнало обстрілів з боку армії російських терористів.

Виявлені пошкодження 4-х двоповерхових житлових будинків, 2-х приватних будинків та магазин. Постраждала 74-річна жінка.

Об 11:26 надзвичайники 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце ДТП, яка сталася на автодорозі Р-78 між селом Лиман та селом Задонецьке Зміївської громади.

В результаті зіткнення мікроавтобуса Ford Transit і легкового автомобіля Hyundai Santa Fe постраждало 5 людей, з них 2 дітей. Рятувальники провели деблокування водіїв даних авто.

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