Вибухи у Криму: безпілотники атакували півострів

Окупаційна влада підтвердила, що один з українських безпілотників влучив у склад БК, через що в районі оголошено часткову евакуацію населення.
У мережі писали про численні звуки вибухів, повідомляє «Кореспондент».
Про деталі ситуації в Криму ідеться у Telegram-каналі Аксьонова.
“Глава” окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив по “атаку дронів” і влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі.
У Джанкойському районі оголошено евакуацію сіл, прилеглих до місця події. Призупинено рух залізниці та на автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь.
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