Викрито п’ятьох військових рф та двох посібників: грабували фермерські господарства Харківщини

П’ятеро військових рф займалися масштабним вивезенням українського врожаю під час окупації Харківщини.

Всі вони були зі 101 стрілецького полку так званої «лнр», знайшли собі двох спільників серед цивільних, розповів нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Один із мешканців Куп’янського району допоміг їм, вказавши на склади із зерном. Інший чоловік – із Бєлгородської області надав вантажівки, щоб вивозити награбоване до рф, – зазначив Болвінов.

Людям російські військові погрожували розстрілом, відбирали автівки. А зрештою вивезли з фермерських господарств врожаю на 117 мільйонів гривень.

Слідчі зібрали беззаперечні докази, викрити злочинців вдалося спільно з оперативниками УСР області. Влітку минулого року всім фігурантам оголошено підозру. А тепер обвинувальний акт вже в суді.

Публічне обвинувачення здійснює прокуратура області. Зараз всі обвинувачені – в розшуку, резюмував Болвінов.

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