«Виправдати не вийшло»: 6 років позбавлення волі поплічнику окупантів

Суд підтримав позицію Харківської обласної прокуратури та залишив у силі вирок стосовно 55-річного чоловіка, якого засуджено до 6 років позбавлення волі за колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Як повідомлялось раніше, прокурори довели, що 55-річний мешканець села Велика Шапівка Купʼянського району добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

У червні 2022 року він обійняв посаду «в. о. заступника начальника Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Колаборант проводив облік суб’єктів господарювання, щодо яких можуть бути застосовані «заходи зовнішнього управління» з боку представників рф.

Також він збирав та передавав російським військовим інформацію про учасників АТО/ООС у Купʼянському районі.

За «роботу» він встиг отримати від окупантів 35 тисяч російських рублів.

У колаборанта були доволі дружні стосунки з російськими військовими: він навіть брав участь у святкуванні разом з ними дня російського прикордонника.

Чоловік визнав свою вину частково. У судовому засіданні він додав, що «хотів врятувати людей».

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова.

Чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України на строк 10 років з конфіскацією майна.

Сторона захисту подала до суду апеляційну скаргу на вказане судове рішення, в якій просила скасувати вирок та прийняти нове рішення, яким виправдати 55-річного чоловіка.

Сторона захисту подала до суду апеляційну скаргу на вказане судове рішення, в якій просила скасувати вирок та прийняти нове рішення, яким виправдати 55-річного чоловіка.

Харківський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги та підтримав позицію прокурорів, залишивши вирок без змін.

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