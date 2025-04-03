З початку доби на Харківщині окупанти три рази намагалися прорвати оборону ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 3.04.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 62 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби противник один раз атакував позиції ЗСУ в районі Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив дві безуспішних спроби просунутися до укріплень ЗСУ в районі Загризового.

Ворог п’ять разів атакував позиції українських військ на Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Греківка, Нове, та в бік Новомихайлівки, Зеленої Долини, на даний час продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районі Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки й Виїмки.

На Краматорському напрямку ЗСУ успішно відбили один штурм противника в бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував позиції ЗСУ в районах Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять два рази сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбивали ворожі атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки й Олександрополя. Дотепер триває 10 з цих боєзіткнень. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, бої тривають.

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