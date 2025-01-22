З початку доби на Куп’янському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 22.01.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Баранівка, Дем’янівка, Покровка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. Триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Першотравневого, Новосергіївки, Зеленої Долини, Кузьминого та в напрямку Серебрянського лісу. Незавершеним залишилося одне боєзіткнення.

Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів у районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 44 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Перше Травня, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 41 атаку, три боєзіткнення – досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку агресор п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне – продовжується дотепер.

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