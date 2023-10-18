З власної ініціативи пішов працювати до окупаційної адміністрації: на Ізюмщині викрито поплічника загарбників

Під час окупації Ізюма місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Він обійняв посаду «головного спеціаліста відділу у справах родини, молоді та спорту тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області», повідомили в прокуратурі Харківської області.

Колаборант допомагав «новій владі» підвищувати її так званий авторитет серед мешканців Ізюма.

Наразі правоохоронці викрили чоловіка.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

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