За добу росія втратила на Харківському напрямку 62 солдатів, сім артсистем та 15 одиниць спецтехніки

Минулої доби окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням 1 КАБу, задіяли 79 дронів-камікадзе, також здійснили 645 обстрілів позицій захисників України на Харківському напрямку.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Одну спробу ворога прорвати оборонні рубежі українських захисників у Вовчанську успішно відбито.
Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. За добу ворог втратив 62 солдатів, з них 23 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 104 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
- 1 бойова броньована машина;
- 7 артсистем;
- 9 автомобілів;
- 1 засіб РЕБ;
- 15 одиниць спецтехніки;
- 71 БпЛА.
Знищено:
- 88 укриттів для особового складу;
- 2 місця зберігання боєприпасів.
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