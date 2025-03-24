Україна

За добу росія втратила на Харківському напрямку 62 солдатів, сім артсистем та 15 одиниць спецтехніки

Автор Галина Шподарева
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Минулої доби окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням 1 КАБу, задіяли 79 дронів-камікадзе, також здійснили 645 обстрілів позицій захисників України на Харківському напрямку.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Одну спробу ворога прорвати оборонні рубежі українських захисників у Вовчанську успішно відбито.

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. За добу ворог втратив 62 солдатів, з них 23 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 104 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 бойова броньована машина;
  • 7 артсистем;
  • 9 автомобілів;
  • 1 засіб РЕБ;
  • 15 одиниць спецтехніки;
  • 71 БпЛА.

Знищено:

  • 88 укриттів для особового складу;
  • 2 місця зберігання боєприпасів.

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