За минулу добу на Харківщині сталося 50 пожеж у природних екосистемах

За минулу добу підрозділи ДСНС разом з вогнеборцями місцевих пожежних команд 50 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Вочевидь, кількість таких пожеж щодня збільшується. За добу вигоріло приблизно 44 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях.

Також вогнем знищено 1 приватну господарчу споруду.

Зазвичай причинами виникнення таких пожеж можуть бути кинутий недопалок або сірник, розведене вогнище, господарські роботи з випалювання сухої рослинності або сміття, необережне поводження з вогнем в цілому, – зазначають рятувальники.

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