За тиждень рятувальники дістали з водойм два тіла

За тиждень з річки та ставка на Харківщині рятувальники дістали два тіла, особи загиблих не встановлені.

30 серпня рятувальники з річки Берестова у Краснограді дістали чоловіка, його вік та особу зараз встановлюють.

Про це 4 вересня повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

У цей же день у селі Домаха Лозівського району на місцевому ставку загинув чоловік, дані його також поки не відомі.

З початку року рятувальники 63 рази залучалися для пошуку людей на водоймах. Серед загиблих дві дитини.

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