За тиждень у Харкові на грип та ГРВІ захворіли більше тисячі осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 1 по 7 січня захворіла 1071 особа, з них 48% – діти.
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 66 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє міськрада.
Показник захворюваності становить 75,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 82% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
За тиждень госпіталізовано 124 особи, з них три – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19.
Серед госпіталізованих 28% – діти до 17 років.
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