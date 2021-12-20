За вакцинацию 1000 гривен: как получить деньги и на что потратить

Девятнадцатого декабря в Украине официально стартовал проект «єПідтримка». Отныне украинцы, сделавшие две дозы вакцины, могут подать заявку на получение одной тысячи гривен. Для этого нужно оформить специальную карточку в одном из банков-партнеров. После чего подтвердить это в приложении «ДІЯ».

Деньги должны прийти на виртуальную карту в течение десяти суток. Их можно потратить на книги, спортивный зал, билеты в кино, театры, музеи или ж/д и авиабилеты.

Некоторые банки уже начали перечислять денежные средства за вакцинацию.

Артем Ткаченко, директор Департамента цифровой трансформации региона ХОГА

Коли ви чи громадянин або користувач «ДІЇ» надішлете запрос на те, щоб отримати цю підтримку, повинно прийти приблизно 3-10 календарних днів, але ми сподіваємося, що цей процес буде прискорений

Одну тысячу гривен помощи уже успели получить 3 миллиона украинцев, у которых есть «зелёный сертификат».

По словам Ткаченко, этому современному проекту нет аналогов в мире. Однако пока без приложения «ДІЯ» украинцы не смогут получить дополнительные деньги в свой карман. Над вариантами решения этой проблемы думают специалисты. Ведь получается, что даже полностью вакцинированный человек не получит тысячу, если у него нет смартфона.

Артем Ткаченко, директор Департамента цифровой трансформации региона ХОГА

Додаткових способів поки не буде, найближчий час. Але у нас по Харківській області створено 50 точок команд підтримок «ДІЯ», де кожен громадянин може прийти і проконсультуватися. Йому допоможуть його встановити, розкажуть, як підтягнути ковід-сертифікат чи отримати цю тисячу. Загалом проєкт розрахований до кінця наступного року. Тому що, не всі вакцинуються до цього Нового року. Будуть вакцинуватися протягом наступного року, і там також будуть виділятися можливості для отримання тисячі.

Сегодня Никита пришёл в Центр массовой вакцинации, чтобы получить вторую дозу «Пфайзера». Мужчина признается, что также отправит заявку на получение одной тысячи гривен. За эти деньги планирует посетить харьковский театр или купить новые книги.

Никита Кивилевич, волонтер

Вроде в новостях услышал. Думаю, ну, класс, почему бы и нет. Позитивная информация. Это приятный бонус, мне кажется. А так — как бы рассчитывать на эти деньги не стоит. Лучше позаботиться о своём здоровье.

Первый этап єПідтримки будет продолжаться до 29 декабря. Тысячу гривен граждане Украины должны использовать в течение четырех месяцев. После этого счет автоматически закроют. В целом из государственного бюджета выделили восемь миллиардов гривен.