Загинув під час евакуації побратимів: на Харківщині попрощалися зі стрільцем-снайпером

22 лютого 2025 року біля населеного пункту Синьківка Куп’янського району загинув солдат, 39-річний стрілець-снайпер Вадим Воловик.

Про це повідомили у Великобурлуцькій селищній раді.

Вадим Воловик народився і виріс у Великобурлуцькій громаді. Випускник Великобурлуцької середньої школи, він здобув фахову освіту у Вовчанському фаховому коледжі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Понад десять років працював електромонтером на радіотелевізійній станції РТС-5 у Великому Бурлуку.

«У період окупації Великобурлуцької громади російськими військами, Вадим, ризикуючи, разом з керівником продовжував тримати зв’язок, щоб жителі Великобурлуцької та сусідньої – Вільхуватської громад мали можливість слухати радіо та дивитися українське телебачення, черпаючи достовірну інформацію про події в країні, яка від 24 лютого 2022 року опинилася в стані війни, розв’язаної росією», – йдеться в повідомленні.

Завдяки його зусиллям станція працювала до 14 квітня 2022 року. Він також зберіг частину необхідного обладнання, що стало в пригоді при відновленні роботи РТС-5 після деокупації.

23 липня 2024 року Вадим Воловик став до лав захисників України. 22 лютого 2025 року під час евакуації побратимів поблизу населеного пункту Синьківка Куп’янського району захисник загинув внаслідок мінометного обстрілу з боку збройних сил рф. 14 березня Великобурлуцька громада попрощалася з військовим.

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