Україна

Залякував місцевих жителів на Харківщині та відібрав автомобіль: слідчі встановили військового рф

Автор Геннадій Семенов
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Під час тимчасової окупації фігурант заволодів автівкою Renault, яка була на балансі Національного природного парку. «Дворічанський» у Куп’янському районі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Згідно з висновком судової експертизи, установі завдана матеріальна шкода на суму понад півмільйона гривень.

Залякував місцевих жителів на Харківщині та відібрав автомобіль: слідчі встановили військового рф 7

Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетний уродженець міста Макіївка Донецької області, який обіймав так звану посаду «командувача відділення 4-го батальйону 202 стрілецького полку» у незаконно утвореному збройному формуванні терористичної організації «Донецька народна республіка».

30 серпня слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомили 34-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України

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