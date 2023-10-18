Залужний показав перші запуски ракет ATACMS

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео пуску далекобійної ракети ATACMS. Імовірно, нею вдарили по аеродромі окупованого Бердянська вночі 17 жовтня.

Про це повідомляє видання Бабель.

Перед цим Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала ATACMS і успішно їх застосувала.

ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS.

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