Зарплати мерів обласних центрів у 2024 році: Терехов на першому місці

Мер Харкова Ігор Терехов очолив рейтинг зарплат голів обласних центрів у 2024 році, задекларувавши понад 2 мільйони гривень зарплати. Понад мільйон гривень також отримали мери Черкас, Києва, Ужгорода, Херсона, Одеси, Луцька, а також секретарі міськрад Кропивницького та Полтави.

Про це повідомляє Слово і діло.

На інфографіці – річні зарплати мерів. Найбільше заробив Ігор Терехов, який задекларував за 2024 рік 2 млн 001,3 тисяч гривень зарплати.

Більше мільйона гривень минулого року заробили: мер Черкас Анатолій Бондаренко – 1 млн 342 тисячі, мер Києва Віталій Кличко – 1 млн 233,3 тисячі, мер Ужгорода Богдан Андріїв – 1 млн 181,6 тисяча, начальник військової адміністрації Херсона Роман Мрочко – 1 млн 148,1 тисяч, мер Одеси Геннадій Труханов – 1 млн 116,5 тисяч, колишній секретар міськради Чернігова Олександр Ломако – 1 млн 077,3 тисяч, секретар міськради Кропивницького Олег Колюка – 1 млн 052,3 тисяч, секретарка міськради Полтави Катерина Ямщикова – 1 млн 048,4 тисячі, мер Луцька Ігор Поліщук – 1 млн 0,13,3 тисяч.

Мер прифронтового Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав за рік 946,2 тисяч гривень зарплати, мер Хмельницького Олександр Симчишин – 906,1 тисяч. Мер Львова Андрій Садовий задекларував 869,6 тисяч зарплати, мер Тернополя Сергій Надал – 835,5 тисяч, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків – 834,5 тисячі.

Секретар міської ради Сум Артем Кобзар отримав у 2024 році 752,8 тисячі гривень зарплати. Регіна Харченко, яка з квітня 2024 року є секретаркою міськради Запоріжжя, задекларувала 707 тисяч гривень зарплати.

Мер Чернівців Роман Клічук заробив за рік 688,6 тисяч гривень, мер Вінниці Сергій Моргунов – 534 тисячі, секретарка міськради Житомира Галина Шиманська – 407 тисяч (посаду обіймає з травня), мер Дніпра Борис Філатов – 329,5 тисяч.

Найменша зарплата минулого року була у секретаря міськради Рівного Віктора Шакирзяна – 228,6 тисяч.

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