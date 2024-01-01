Затримано чотирьох чорних лісорубів на Харківщині: знищили дерев на 650 тис. грн

Протягом вересня-жовтня 2023 року четверо чоловіків віком 45, 34, 41 і 27 років, діючи за попередньою змовою, незаконно вирубували дерева у лісосмузі поблизу села Борівське Куп’янського району за допомогою бензопил.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зрубану деревину зловмисники продавали, заробляючи цим на життя. Усього чорні лісоруби встигли вирубати близько 120 дерев. Сума завданих збитків складає майже 650 тис. гривень.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.









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