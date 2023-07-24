Збирав для ворога паспортні дані місцевих жителів: викрито ще одного поплічника окупантів

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у деокупованих районах Харківщини, який добровільно співпрацював з незаконною владою держави-агресора.

Зловмисником виявився 51-річний чоловік, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він добровільно погодився на фейкову посаду «помощника начальника Волчанского территориального управления Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

Чоловік займався прийомом та реєстрацією документів для призначення і виплат грошових виплат в російських рублях, веденням звітності, формуванням справ та веденням обліку громадян, які мешкають у с. Зарічне, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

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