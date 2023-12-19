Здійснював контроль за пропускним режимом в адмінбудівлі окупантів: викрито колаборанта з Харківщини

Викрито ще одного пристосуванця, який пішов на співпрацю з російськими загарбниками під час окупації Купʼянщини. Під час окупації збройними силами рф смт Дворічна Куп’янського району в липні 2022 року місцевий мешканець пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. старшего инспектора-дежурного Двуречанского территориального управления ВГА Купянского района».

Колаборант вів журнал відвідувачів та здійснював контроль за пропускним режимом в адміністративній будівлі окупантів до деокупації населеного пункту у вересні 2022 року.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”