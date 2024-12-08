Зеленський оприлюднив дані про втрати України: 43 тисячі загиблих, 370 тисяч поранених

Президент України Володимир Зеленський озвучив дані щодо втрат України з початку російського вторгнення. Український лідер оприлюднив цифри загиблих та поранених після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом, що відбулася напередодні у Парижі.

Про це Володимир Зеленський написав в Телеграм-каналі.

Вчора був у Президента Макрона в Єлисейському палаці. Була хороша зустріч із Президентом Трампом. Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від нашого фронту до Північної Кореї.

«Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та понад 550 тисяч поранених. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою», – заявив Зеленський.

За словами українського президента, 370 тисяч українських захисників зазнали поранень. Половина з них повернулася у стрій.

«У нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні. Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий», – написав Зеленський.

За даними президента, з вересня 2024 року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 в України.

У російському полоні перебувають тисячі людей, військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014 року, коли почалась окупація. За час від 24 лютого 2022 року з полону вдалося повернути 3935 українцвів: 3767 воїнів та 168 цивільних.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”