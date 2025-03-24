Зеленський підписав Закон про підвищення акцизів на сигарети: яка буде ціна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Сигарети продовжать дорожчати, як це було всі останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №11090 на сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром і без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Мінімальне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% – з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Експерти прогнозують подорожчання сигарет тими самими темпами, як усі останні роки. Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай зазначив: «Бачу несуться якісь зовсім дивні цифри, і ніхто їх не перевіряє, тому напишу. Сигарети наступного року через підвищення акцизів подорожчають не на 40 гривень за пачку, а на 20-25 (з урахуванням ПДВ)».

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