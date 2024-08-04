Зеленський показав винищувачі F-16, які захищатимуть українське небо

Президент України підтвердив прибуття літаків F-16 в Україну.

Про це Володимир Зеленський офіційно повідомив у День повітряних сил ЗСУ.

«Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше небо від російських ракет, літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь “Це неможливо”, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. Тепер це дійсно реальність у нашому небі. F-16 в Україні. Ми забезпечили це», – зазначив Президент.

За словами Зеленського, українські пілоти якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати.

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