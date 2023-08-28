Зеленський пропонує створити єдиний орган перевірок для бізнесу

Володимир Зеленський пропонує створити єдиний орган, який займатиметься перевірками бізнесу. Президент зазначив, що наразі в Офісі президента створили платформу для зустрічей з бізнесом: раз на тиждень-два радники президента з питань економіки зустрічаються з представниками бізнесу і «знімають питання». Утім, Зеленський наголосив, що це «несистемне рішення».

За словами президента, представники бізнесу не хочуть перевірок, але потрібен баланс, пише Громадське.

Володимир Зеленський, Президент України

Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія, лідери Європи. Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірок, у нас будуть питання під час перемовин про майбутнє членство в ЄС. Питання будуть восени.

Зеленський зазначив, що запропонував бізнесу внести зміни в законодавство, щоб перевіряти бізнес мав право лише один орган.

Володимир Зеленський, Президент України

Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їхнім запитом — що потрібно перевіряти, і вами (бізнесом – ред.), щоб до вас усі не ходили […] Наш бізнес має запропонувати, що буде за орган, яка ця людина тощо.

Зеленський зазначив, що у правоохоронних органах триває очищення, але всюди є «люди та нелюди». Він також наголосив, що потрібно платити податки і не прикривати свої дії, наприклад, допомогою ЗСУ.читайте також

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