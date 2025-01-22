Зеленський звернувся до українців у День Соборності

22 січня в Україні відзначають День Соборності – державне свято, яке символізує об’єднання українських земель. Саме цього дня у 1919 році на Софійській площі в Києві проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Президент Володимир Зеленський сьогодні опублікував звернення до українців.

Офіційно День Соборності впровадили як державне свято у 1999 році. Указ тодішнього Президента України наголошував на історичному значенні об’єднання двох республік для створення єдиної української держави.

Цікаво, що цього ж дня, але роком раніше – 22 січня 1918 року – було прийнято IV Універсал Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

У 2011 році Янукович перейменував свято на «День Соборності та Свободи України». Проте у 2014 році президент Петро Порошенко повернув його історичну назву.

Історія та традиції святкування

Перший офіційний урочистий захід, присвячений Соборності, відбувся 1939 року в Хусті, тодішній столиці Карпатської України. Подія зібрала понад 30 тисяч учасників, які прийшли під синьо-жовтими прапорами з різних куточків краю. Це стало найбільшою демонстрацією за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини.

Однією з найяскравіших традицій святкування Дня Соборності стало створення «живих ланцюгів». Перший такий ланцюг організували 1990 року, коли українці символічно з’єднали Київ, Львів та Івано-Франківськ. За різними оцінками, участь в акції взяли від пів мільйона до трьох мільйонів людей.

Традиція «живих ланцюгів» відновилася у 2000-х роках. Учасники збиралися на мосту Патона в Києві, об’єднуючи правий та лівий береги Дніпра. У 2022 році «ланцюг Соборності» утворили навіть в Антарктиді, а у 2024-му подібні акції відбулися в Чехії та Канаді.

Фото: apostrophe.ua

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