Житель Харківщини намагався втекти за кордон, замаскувавшись під військового

Трьох чоловіків у камуфляжі затримали на кордоні з Румунією 23 березня. Порушники видавали себе за військових, щоб обманути прикордонників.

Про це повідомили в ДПСУ.

Рух порушників у бік Румунії зафіксували прилади прихованого спостереження та моніторингу за прилеглою до кордону місцевістю. Група реагування вибула на затримання порушників. Ними виявилися жителі Харківської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Усі троє були одягнені у камуфльований одяг. Зі слів затриманих, видаючи себе за військових, вони сподівалися ввести в оману прикордонні наряди.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скеровано до суду.

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