Жителька Харківщини заробляла на фейковому житлі: вимагала передплату та зникала

На Харківщині 22-річну жінку підозрюють у шахрайстві з орендою житла. За даними поліції, вона розміщувала фейкові оголошення, вимагала передплату, а після отримання грошей припиняла зв’язок із потерпілими.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили, що зловмисниця з січня на популярному інтернет-сайті розміщувала фейкові оголошення про здачу житла в оренду в місті Берестин. Основною умовою для потенційних орендарів була передплата. Отримавши кошти, жінка одразу зникала, припиняючи будь-який зв’язок із потерпілими.

Таким чином вона ошукала щонайменше 10 громадян, завдавши їм збитків на понад 35 тисяч гривень.

Слідчими Берестинського районного відділу поліції фігурантці повідомлено про підозру у скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”