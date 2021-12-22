Украину накрыли настоящие зимние морозы. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Потому полярники дали советы, как защититься от холода.

Итак, как защититься от переохлаждения и обморожения:

Движение. Чтобы не замерзнуть на морозе — двигайтесь. Такая разминка поможет не замерзнуть даже стоя на месте.

Чтобы не замерзнуть на морозе — двигайтесь. Такая разминка поможет не замерзнуть даже стоя на месте. Не выходите на холод голодными. Чтобы организм пополнялся энергией, ему необходима еда. Для восстановления сил пригодится даже шоколад или питательный батончик.

Чтобы организм пополнялся энергией, ему необходима еда. Для восстановления сил пригодится даже шоколад или питательный батончик. Используйте кремы. Не менее чем за полчаса до выхода из дома смажьте лицо и руки жирными кремами, а для губ используйте гигиеническую помаду или бальзам.

Не менее чем за полчаса до выхода из дома смажьте лицо и руки жирными кремами, а для губ используйте гигиеническую помаду или бальзам. Несколько слоев одежды. Для утепления вам будет необходимо много одежды, но между ней всегда должно оставаться пространство: так лучше сохраняется тепло.

Для утепления вам будет необходимо много одежды, но между ней всегда должно оставаться пространство: так лучше сохраняется тепло. Сухие вещи. Необходимо следить, чтобы ваши вещи оставались сухими. Например, на улицу лучше взять запасные перчатки.

Необходимо следить, чтобы ваши вещи оставались сухими. Например, на улицу лучше взять запасные перчатки. Закрывайте все участки тела. Для защиты необходима теплая одежда: перчатки, шапка, капюшон. Для защиты лица от мороза можно использовать баф — это многофункциональная повязка, хорошо отводящая влагу.

Для защиты необходима теплая одежда: перчатки, шапка, капюшон. Для защиты лица от мороза можно использовать баф — это многофункциональная повязка, хорошо отводящая влагу. Термоодежда. Это удобные вещи, которые сохраняют тепло. Выбирайте специальные куртки и комбинезоны.

Это удобные вещи, которые сохраняют тепло. Выбирайте специальные куртки и комбинезоны. Избегайте носить зимой тесную обувь на тонкой подошве. Ее лучше не использовать во время морозов. Она не защитит ноги от холода. Обувь нужно подбирать так, чтобы оставалось пространство для сохранения тепла. Лучше удержать его поможет и толстая подошва.

Ее лучше не использовать во время морозов. Она не защитит ноги от холода. Обувь нужно подбирать так, чтобы оставалось пространство для сохранения тепла. Лучше удержать его поможет и толстая подошва. Не рекомендуется употребление алкоголя во время морозов. Это не лучшее средство для спасения от холода. Он дает призрачное чувство тепла лишь на первое время, а затем наоборот способствует переохлаждению.

Напомним, на этой неделе в Украине сохранится холодная погода. Минимальная температура упадет до 18 градусов мороза в ночь на четверг, 23 декабря.

Источник: РБК-Украина