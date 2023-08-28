Знущання з собак на Харківщині: ветеринари розповіли про стан врятованих тварин

Продовження історії собак з селища Докучаєвське Харківської області. 24 серпня у місцевої жительки поліція вилучила 15 собак в рамках кримінального провадження про жорстке поводження з тваринами. Жінка майже не годувала тварин та не вигулювала.

Лікарі КП «Центр поводження з тваринами» провели ретельне обстеження кожої тварини. Висновки невтішні – собаки тотально занедбані. Травмовані вуха, запалені очі та ясна, купа бліх, глисти. Є собаки зі застарілими та свіжими ранами від бійок. Є вагітні собаки. У деяких тварин травми на шиї та лапах від мотузок, припускаємо, що жінка прив’язувала нещасних тварин в захламидненій квартирі не тільки за шиї, а й за лапи. Собаки не соціалізовані, є дикі та агресивні. Вік тварин коливається від 6 місяців до 7 років.

«Лікарі надали тваринам ветеринарну допомогу: обробили рани, провели обробку від паразитів, почистили вуха, промили очі. Маємо щиру надію, що з часом вдасться повернути цим бідолахам довіру до людей та знайти для них нові родини», – повідомили у «Центрі поводження з тваринами».

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