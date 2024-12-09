ЗСУ контратакували біля Куп’янська та річки Оскіл на Харківщині, – ISW

Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 8 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Аналітики не знайшли підтверджень заявам російських військових блогерів.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни ISW у звіті за 8 грудня.

Російські блогери стверджували, що армія рф просунулася на південний схід від Загризового під Куп’янськом і на відстань до одного кілометра біля Першотравневого на захід від Сватового, але аналітики ISW не побачили підтверджень цим заявам.

Російські війська проводили наступальні операції на північний схід від Куп’янська біля Масютівки; на південний схід від Куп’янська в напрямку Богуславки та біля Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового і Глушківки; на захід від Сватового біля Зеленого Гаю, Копанок і Надії; на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки, Твердохлібового та Чернещини; на північний захід від Кремінної біля Ямполівки, Макіївки та Греківки; на захід від Кремінної біля Зарічного та Тернів; та на південний захід від Кремінної біля Серебрянського лісництва 7 та 8 грудня.

Також російські військові блогери стверджують, що українські війська контратакували біля Кучерівки на схід від Куп’янська та в невстановлених районах біля річки Оскіл.

Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські війська використовують менше бронетехніки, ніж тиждень тому і що російські піхотинці з різним рівнем підготовки проводять штурми в цьому районі. За повідомленнями, оператори безпілотників російської 16-ї бригади спецназу (головне управління гру) діють поблизу Нововодяного, що на південному заході від Сватового.

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