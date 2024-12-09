ЗСУ відбили 13 атак поблизу семи населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 грудня. 1020 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 14 авіаударів, скинувши 25 КАБів. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, зокрема 92 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1599 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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