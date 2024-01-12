ЗСУ відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 радіолокаційній станції противника.

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