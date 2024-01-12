Україна

ЗСУ відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області

Автор Геннадій Семенов
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Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області 7

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

ЗСУ відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області 9

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

ЗСУ відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області 11

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 радіолокаційній станції противника.

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