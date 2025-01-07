ЗСУ відбили сім атак окупантів у Харківській області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 січня. Розпочалася 1049 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаційних ударів, скинувши 95 КАБів, застосували 2700 дронів-камікадзе, здійснили понад п’ять тисяч обстрілів, з них 163 – з РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Орішанка, Гранів, Уди, Золочів, Артільне, Сіверськ, Ступочки, Катеринівка, Торецьк, Олександро-Калинове, Олександро-Шультине, Олександропіль, Тарасівка, Гродівка, Андріївка, Новопіль, Олексіївка, Велика Новосілка, Костянтинопіль, Степногірськ.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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