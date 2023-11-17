ЗСУ закріпилися на лівобережжі Херсонщини

Українські захисники закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму.

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