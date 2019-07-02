Предвыборные нарушения в Харьковской области: открыто шесть уголовных дел

Полицейские Харьковщины проводят проверки по фактам нарушений избирательного законодательства Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, соответствующие заявления были зафиксированы в течение суток в Первомайском, Слободском, Балаклейском, Барвенковском и Близнюковском отделах полиции.

Кроме этого, 1 июля следователем Первомайского отдела полиции открыто уголовное дело по факту бесплатной раздачи населению напитков и мороженого от представителей кандидата в депутаты ВР Украины, что является согласно Уголовному кодексу подкупом избирателя.

Также в Слободской отдел полиции обратилась харьковчанка и сообщила, что на проспекте Гагарина представители одной из организаций спровоцировали конфликт с волонтерами от партии кандидата в депутаты. В других обращениях люди сообщали о нарушениях правил размещения агитационных материалов.

Все факты зарегистрированы в Журналах единого учета территориальных подразделений полиции. Проводятся соответствующие проверки.

Отметим, что с начала предвыборной кампании полицией Харьковской области зарегистрировано 120 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», открыто 6 уголовных производств и составлено несколько админпротоколов.