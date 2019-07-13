26 предвыборных нарушений за сутки - полиция

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители продолжают регистрировать нарушения избирательного законодательства Украины.За сутки таковых было 26 сообщений. Соответствующие заявления поступили в ряд отделов и отделений полиции.

Так, 12 июля в Киевский отдел полиции поступило два сообщения от волонтеров о том, что неизвестные порезали агитационные палатки на улицах Шевченко и Матюшенко. По данному факту открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Кроме того, зарегистрировано еще три сообщения о распространении агитации на территории района.

Аналогичные заявления относительно распространения агитации также были зарегистрированы в Шевченковском, Барвенковском, Боровском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском, Индустриальном, Московском, Основянском, Валковском и Купянском районах.

В частности, на территории Слободского и Основянского района изготовлена и распространена недостровеная информация в отношении кандидата в народные депутаты Украины. Проводится проверка.

В Шевченковский отдел полиции поступило три заявления от председателя окружной избирательной комиссии о том, что 3 июля от трех кандидатов в нардепутаты в окружную избирательную комиссию подано представление по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий по выборам. После обработки представления и проверки информации о кандидатах, желающих исполнять полномочия председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии было установлено, что данные, указанные кандидатами, не соответствуют действительности.

В Балаклейском районе зарегистрировано заявление представителя общественной организации относительно незаконных действий кандидата в народные депутаты Украины и его помощников, которые якобы препятствуют деятельности субъекта избирательного процесса официального наблюдателя.

Все заявления и обращения зарегистрированы в журнале единого учета отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.