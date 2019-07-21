Александр Фельдман побеждает на выборах на 174-м округе в Харькове – данные экзит-пола

Действующий народный депутат Украины Александр Фельдман побеждает на внеочередных парламентских выборах на избирательном округе №174 (Холодногорский и Новобаварский районы Харькова). Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного 21 июля на территории 174-го одномандатного округа. За Александра Фельдмана, баллотировавшегося в качестве самовыдвиженца, по данным экзитпола проголосовало 37,2% избирателей. Второе место заняла Виктория Алексейчук от партии «Слуга народа» - 31,5%, на третьем – депутат Харьковского облсовета (фракция «Відродження») Александр Ткаченко - 14,2% голосов. Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов.

Лидером среди партий стала пропрезидентская «Слуга Народа», за которую проголосовало 38,9% избирателей округа. На втором месте – «Оппозиционная Платформа – За Життя» (23,7%), далее – «Партия Шария» (8,1%) и «Оппозиционный Блок» (7,9%), «Европейская Солидарность» (6,4%), «Батьківщина» и «Голос» (по 4,1%). Остальные партии поддержало менее 2% избирателей округа.

Отметим, что в парламентских выборах на 174-м округе принимали участие 25 кандидатов, двое из них сняли свои кандидатуры. 21 июля на территории 174-го одномандатного округа был проведен экзитпол с объемом выборной совокупности 2000 респондентов. Интервьюеры работали на 31 точке, закрыв таким образом около 60% избирательных участков (т.к. на одной точке в среднем было 1,6 участков) с пропорциональным охватом микрорайонов округа. Погрешность при данном размере выборки не превышает 2,2%. При этом процент отказов от интервью составил 32%. Также опрос не охватывает голосование на спецучастках и голосование на дому. Опрос проводился в три волны (8-11, 11-15, 15-20), с шагом в пять респондентов (т.е. опрашивался каждый пятый, в случае отказа – следующий за ним). Опрос проведен информационным агентством «ТВ Тайм» по заказу медиагруппы «Время».