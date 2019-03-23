Более 180 тысяч украинцев изменили место голосования - ЦИК

23 марта 2019 г. 19:50
Источник: Левый берег
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Место голосования на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта, временно изменили уже 181,6 тысяч украинцев, из которых - 66,7 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом написала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук в Facebook.

"На сегодня (22 марта, - ред) этим правом уже воспользовались 181 тыс. 602 избирателей. Из них 44 тыс. 997 и 21 тыс. 787 - жители Донецкой и Луганской областей соответственно", - написала Слипачук.

Она напомнила, что изменить место голосования можно до 25 марта.

"Отделы реестра избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом", - сообщила Слипачук.

По ее словам, на сайте Госреестра можно ознакомиться с тем, как подать заявление о временном изменении места голосования.

Напомним, ранее ЦИК увеличил смету расходов президентских выборов-2019.

 

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