 

Больше 10 тысяч осужденных проголосуют на внеочередных выборах

21 июля 2019 г. 10:42

Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах началось голосование.

"Для осужденных и лиц, взятых под стражу, созданы необходимые условия для тайного голосования. Избирательные участки во всех учреждениях были открыты в 8:00. За ходом избирательного процесса следят международные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов", - отметили в управлении.

В учреждениях работают 23 специальных избирательных участка.

В реестр избирателей внесены 10 260 человек, среди которых 6487 человек в Харьковской области, в Полтавской области - 1868 ; в Сумской - 1541 и в Старобельском СИЗО Луганской области  - 364 человека.

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