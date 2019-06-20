Больше трети избирателей планируют избрать в ВРУ "Слугу народа" - опрос

Согласно результатам всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией Active Group 14-17 июня, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, то первое место со значительным отрывом заняла бы партия "Слуга народа" с результатом 31,0% от всех опрошенных. Второе место занимает "Опозиційна платформа – За життя", за которую намерены проголосовать 7,2% респондентов. Третье и четвертое места имеют "Европейская солидарность" и "Батьківщина" с результатами 6,2% и 6,1% соответственно. Неподалеку проходного барьера оказалась партия "Голос" с результатом 4,5%.

Если считать проценты только среди тех, кто планирует прийти на выборы и определились с выбором, то электоральные симпатии украинцев выглядят следующим образом:

"Слуга народа" - 42,3%,

"Опозиційна платформа – За життя" - 9,8%,

"Европейская солидарность" - 8,4%,

"Батьківщина" - 8,3%,

"Голос" - 6,1%.

Более 4% голосов получили бы в таком случае партии "Сила и Честь" (4,5%), "Оппозиционный блок" (4,3%) и "Радикальная партия О.Ляшко" (4,1%).

Лидером антирейтинга политических сил является "Европейская солидарность" - за эту партию не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 40,2% респондентов. На втором месте – "Радикальная партия О.Ляшко", которую точно не поддерживают 29,8%, а на третьем - "Опозиційна платформа – За життя" с антирейтингом 27,9%.

Показатель антирейтинга более 20% также имеют "Оппозиционный блок" (26,2%) и "Батьківщина" (23,7%). Не поддержали бы ни при каких обстоятельствах ВО "Свобода" 16,2% респондентов.

В рамках опроса гражданам Украины также задавали вопросы "Через какой период времени, по вашему мнению, президент Зеленский и его команда должна показать реальные изменения в Украине?". Четверть опрошенных (25,9%) сказала, что таких изменений они ожидают через год со дня вступления Зеленского на должность, а еще почти четверть (23,8%) - через полгода. 100 дней на то, чтобы показать реальные изменения, новому президенту дают 17,3% респондентов, а более года - 14,4%. Вообще не ожидают изменений 7,7% опрошенных украинцев. 10,8% не определились с ответом на поставленный вопрос.

Опрос проводился исследовательской компанией Active Group с 14 по 17 июня на всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2800 респондентов. Теоретическая погрешность выборки исследования не превышает 2%.