 

Бойко: Каноническая церковь в Украине выстояла благодаря митрополиту Онуфрию®

25 июня 2019 г. 18:35
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Благодаря личной позиции митрополита Онуфрия каноническая церковь в Украине выстояла. Об этом заявил cооснователь партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Юрий Бойко.

«Выдержать эту смуту с таким стоицизмом, с такой мудростью смог бы только Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Его выдержка позволила сделать так, чтобы вся эта пена сошла и Церковь выстояла. В этот день я от души хочу пожелать ему дальше плодотворно трудиться во славу Бога и во славу нашего народа. Мы равняемся на него, он для нас безоговорочный моральный авторитет», – сказал народный депутат.

Он также подчеркнул, что политики не должны вмешиваться в церковные дела.

 «Произошло то, чего мы и ожидали, когда была создана так называемая новая церковь и стало понятно, что это временное явление, что будут распри и раскол. Собственно говоря, так и случилось. Политики должны держаться как можно дальше от церковных вопросов. Церковь должна сама решать свои проблемы. Нельзя людей ломать через колено и заставлять ходить в тот или иной храм. Нельзя вопросы церкви делать элементом своей предвыборной программы, как это сделал Петр Порошенко. Это богохульство», – акцентировал политик.

По словам сооснователя  «ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ», каноническая УПЦ является примером служения и Богу, и народу.

«Каноническая Украинская Православная Церковь с честью прошла эти испытания. Давление только сплотило и закалило Церковь. Сегодня она является примером, как нужно выдерживать смутные времена и давление. Служители канонической церкви стали примером служения Богу и народу. Верующие увидели, что священнослужители, выдержав этот пресс, способны их защитить», – резюмировал Юрий Бойко.      

 

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