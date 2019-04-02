ЦИК обработал 100% протоколов по заграничному округу: результаты голосования

02 апреля 2019 г. 10:19
Источник: Интерфакс-Украина
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Действующий президент Украины Петр Порошенко на заграничном избирательном округе получил наибольшую поддержку (в процентном соотношении) избирателей – 38,93% избирателей, шоумен Владимир Зеленский заручился голосами 26,01% проголосовавших, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

Так, Петр Порошенко набрал больше всего голосов в подавляющем большинстве стран, в которых проходило голосование на заграничном избирательном округе – 53 из 72. За него проголосовали 21 тысячи 424 граждан Украины.

Владимир Зеленский получил больше всего голосов в 17 странах. За него всего отдали свои голоса 14 тысяч 318 избирателей.

Еще на 3 заграничных участках в 2 странах – Эстонии и Молдове, - наибольшую поддержку избирателей получил кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Всего на 101 заграничном избирательном участке, открытом в 72 странах мира, проголосовало 55тысяч 31 граждан Украины.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин посетовал, что явка избирателей на нынешних выборах президента Украины по заграничному избирательному округу оказалась существенно ниже, чем на выборах главы Украинского государства 2014 года, когда на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тысячи украинцев.

 

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