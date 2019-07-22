 

ЦИК обработала более 46% протоколов: в парламент проходят пять партий

22 июля 2019 г. 10:21
Источник: УНИАН
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По состоянию на утро 22 июля ЦИК обработала 46,22% протоколов.

По результатам обработки протоколов партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах.

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,35% избирателей. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,80%; "Европейскую солидарность" – 8,70%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,05%; "Голос" – 6,43%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.
 

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